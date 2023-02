La FSMA a lancé une mise en garde mercredi contre des émissions d'obligations convertibles lancées par des sociétés "en mal de financement", sans toutefois citer de noms.

Une obligation convertible donne à son détenteur le droit de l'échanger contre des actions de la société émettrice à un prix de conversion déterminé à l'avance. Ce prix de conversion sera en général supérieur au cours en Bourse de l'émetteur au moment de l'émission de l'obligation convertible, explique la FSMA. Mais dans certains cas, le prix de conversion est inférieur au cours de l'action au moment de la conversion. Dans ces conditions, la conversion en actions s'accompagne souvent d'une dilution significative et le cours de l'action peut subir une forte pression baissière.

Le gendarme boursier dit avoir constaté que neuf sociétés cotées soumises à son contrôle recouraient à de telles obligations convertibles pour combler leurs besoins de financement. Il s'agit pour la plupart de biotechs ou de medtechs (sociétés actives dans les technologies liées au médical).

L'autorité des services et marchés financiers attire l'attention des investisseurs sur les risques liés à ce type de financement et leur recommande de prendre connaissance des informations publiées à ce propos par l'émetteur.

La FSMA demande en outre aux sociétés cotées et à leurs administrateurs de bien réfléchir avant d'émettre de telles obligations convertibles et d'être conscients "de la responsabilité qu'ils prennent en le faisant." "Les pourvoyeurs de ce type de financement doivent avant tout veiller à ne pas se rendre coupables de manipulation du marché lors de la vente des actions", met enfin en garde le gendarme boursier.

