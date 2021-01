Exubérants les marchés ? Le déversement de montants astronomiques de liquidités par les banques centrales pour faire face à la crise économique liée au Covid-19 donne lieu à des situations aberrantes, laissant parfois l'impression d'un grand casino boursier.

Pris pour un autre, Signal Advance prend 6.000%

Le cours de Signal Advance a été multiplié par 64,5 entre le 6 et le 11 janvier après que le patron de Tesla, Elon Musk, a incité sur Twitter à "utiliser Signal", l'application de messagerie concurrente de WhatsApp.

Problème: Signal Advance n'a rien d'un système de messagerie, il s'agit d'une société texane dans la santé.

Signal "représente un cas d'école" des aberrations financières actuelles, relève Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. Une arrivée si massive des investisseurs sur le titre combinée à une telle erreur montre l'ampleur de la "quête de rendements et du besoin que l'argent ne dorme pas", poursuit-il.

"Dans une économie de marché où il y aurait beaucoup moins de liquidités, il n'y aurait pas eu ce mouvement", ajoute l'expert.

Des erreurs similaires, bien que moins importantes, ont été observées ces dernières années concernant Zoom, Airbnb et Twitter.

Les IPO crèvent le plafond

Une envolée de 115% rien que pour la première séance boursière d'Airbnb à Wall Street, +78% pour le livreur de repas DoorDash en quelques heures, un record de 456 entrées en Bourse aux Etats-Unis l'an dernier pour la somme colossale de 167 milliards de dollars levés selon le cabinet Dealogic...

Contre toute attente 2020 a permis aux investisseurs de parier massivement sur les entrées en Bourse des sociétés technologiques, aidés par des taux d'intérêt au plancher et l'assurance que la Banque centrale américaine (Fed) soutiendrait bec et ongles les marchés.

L'action Tesla en roue libre

S'il y a un compteur que le constructeur automobile a affolé ces derniers mois c'est bien celui de la Bourse. La poussée de 743% du titre l'an dernier a fait monter la valeur de l'entreprise à plus de 800 milliards de dollars, faisant d'Elon Musk l'homme virtuellement le plus riche du monde.

Problème: Tesla n'a vendu que 499.550 voitures l'an dernier là où Volkswagen, qui ne vaut "que" 81 milliards d'euros en a écoulé 9,3 millions.

Mais Tesla, qui a intégré le prestigieux indice S&P 500 l'an dernier, a été alimentée par une armée d'investisseurs professionnels et des particuliers qui se sont rués sur la Bourse à travers le monde l'an dernier, voyant parfois en Elon Musk -- et ses 42,3 millions d'abonnés sur Twitter --, la figure d'un gourou visionnaire.

L'entreprise "commence à sortir de l'ornière mais cela ne légitime pas une telle appréciation du titre" commente Christopher Dembik.

Le bitcoin dépasse 40.000 dollars

Fin 2020, le bitcoin a engagé sa course folle, d'abord porté par l'appétit de plus en plus aiguisé des fonds d'investissements et des entreprises.

Les particuliers leur ont emboîté le pas et la probabilité est forte que la spéculation se poursuive parmi eux. Les analystes de ByteTree ont récemment noté une forte hausse des investissements de 600 dollars en début d'année après le coup de pouce du même montant offert par les autorités américaines sur le compte en banque des Américains.

Avec une nouvelle aide de 1.400 dollars dans les tuyaux par la future administration Biden dans le cadre de son plan de soutien à l'économie, la cryptomonnaie pourrait avoir le carburant nécessaire pour tutoyer un peu plus les étoiles.

Et faire, paradoxalement, son lot de malheureux: selon la presse, un développeur américain a ainsi perdu le mot de passe d'une clef USB où il avait 7.002 bitcoins (environ 280 millions de dollars) tandis qu'un Britannique supplie sa municipalité de l'aider à retrouver son disque-dur, jeté par mégarde dans une décharge alors que s'y trouvent 200 millions de livres en bitcoins.

Pris pour un autre, Signal Advance prend 6.000% Le cours de Signal Advance a été multiplié par 64,5 entre le 6 et le 11 janvier après que le patron de Tesla, Elon Musk, a incité sur Twitter à "utiliser Signal", l'application de messagerie concurrente de WhatsApp. Problème: Signal Advance n'a rien d'un système de messagerie, il s'agit d'une société texane dans la santé.Signal "représente un cas d'école" des aberrations financières actuelles, relève Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. Une arrivée si massive des investisseurs sur le titre combinée à une telle erreur montre l'ampleur de la "quête de rendements et du besoin que l'argent ne dorme pas", poursuit-il. "Dans une économie de marché où il y aurait beaucoup moins de liquidités, il n'y aurait pas eu ce mouvement", ajoute l'expert. Des erreurs similaires, bien que moins importantes, ont été observées ces dernières années concernant Zoom, Airbnb et Twitter.Les IPO crèvent le plafondUne envolée de 115% rien que pour la première séance boursière d'Airbnb à Wall Street, +78% pour le livreur de repas DoorDash en quelques heures, un record de 456 entrées en Bourse aux Etats-Unis l'an dernier pour la somme colossale de 167 milliards de dollars levés selon le cabinet Dealogic...Contre toute attente 2020 a permis aux investisseurs de parier massivement sur les entrées en Bourse des sociétés technologiques, aidés par des taux d'intérêt au plancher et l'assurance que la Banque centrale américaine (Fed) soutiendrait bec et ongles les marchés. L'action Tesla en roue libreS'il y a un compteur que le constructeur automobile a affolé ces derniers mois c'est bien celui de la Bourse. La poussée de 743% du titre l'an dernier a fait monter la valeur de l'entreprise à plus de 800 milliards de dollars, faisant d'Elon Musk l'homme virtuellement le plus riche du monde.Problème: Tesla n'a vendu que 499.550 voitures l'an dernier là où Volkswagen, qui ne vaut "que" 81 milliards d'euros en a écoulé 9,3 millions.Mais Tesla, qui a intégré le prestigieux indice S&P 500 l'an dernier, a été alimentée par une armée d'investisseurs professionnels et des particuliers qui se sont rués sur la Bourse à travers le monde l'an dernier, voyant parfois en Elon Musk -- et ses 42,3 millions d'abonnés sur Twitter --, la figure d'un gourou visionnaire.L'entreprise "commence à sortir de l'ornière mais cela ne légitime pas une telle appréciation du titre" commente Christopher Dembik.Le bitcoin dépasse 40.000 dollarsFin 2020, le bitcoin a engagé sa course folle, d'abord porté par l'appétit de plus en plus aiguisé des fonds d'investissements et des entreprises.Les particuliers leur ont emboîté le pas et la probabilité est forte que la spéculation se poursuive parmi eux. Les analystes de ByteTree ont récemment noté une forte hausse des investissements de 600 dollars en début d'année après le coup de pouce du même montant offert par les autorités américaines sur le compte en banque des Américains. Avec une nouvelle aide de 1.400 dollars dans les tuyaux par la future administration Biden dans le cadre de son plan de soutien à l'économie, la cryptomonnaie pourrait avoir le carburant nécessaire pour tutoyer un peu plus les étoiles. Et faire, paradoxalement, son lot de malheureux: selon la presse, un développeur américain a ainsi perdu le mot de passe d'une clef USB où il avait 7.002 bitcoins (environ 280 millions de dollars) tandis qu'un Britannique supplie sa municipalité de l'aider à retrouver son disque-dur, jeté par mégarde dans une décharge alors que s'y trouvent 200 millions de livres en bitcoins.