Spécialisée dans les solutions de finance embarquée, la filiale du groupe bancaire français Société Générale veut booster ses activités sur le marché belge.

Cela bouge dans le secteur de la finance embarquée. En témoigne l'arrivée sur le marché belge de Treezor. Filiale du groupe Société Générale spécialisée dans le Banking-as-a-Service (solutions de paiements intégrés pour le compte d'entreprises corporate, pas seulement fintech), la société française a dernièrement annoncé, à l'occasion du Digital Finance Summit qui réunissait le monde de la finance digitale à Bruxelles, le déploiement de ses services et solutions de paiement en Belgique.Cette arrivée sur le marché belge s'inscrit dans le cadre du développement international de la fintech française qui ambitionne de devenir un acteur de référence sur le marché européen du Banking-as-a-Service. Un secteur en plein essor, y compris en Belgique, où "nous voyons beaucoup de potentiel", dit Sébastien Daniel, responsable du marché belge chez Treezor.Des premiers clients belgesAprès avoir accompagné près d'une fintech française sur trois, dont plusieurs licornes( comme Swile, Lydia et Qonto), la fintech fondé en 2015 a décidé d'internationaliser son développement, avec une expansion de ses activités initiée en 2020 dans plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, Italie). "Et nous souhaitons maintenant également nous étendre dans le Benelux", indique Sébastien Daniel. Aujourd'hui, Treezor compte déjà plus d'une dizaine de clients en Europe (en dehors de France) dont Pixpay, Finom, Mooncard, Skipr, la Mairie de Madrid, TotalEnergies ou Bling Card. La société compte également déjà quelques clients belges comme Skipr (appli mobilité financée par D'Ieteren), la néo-banque pour les adolescents Rise ou encore la néo-banque pour les professionnels Anytime.