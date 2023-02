La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi son principal taux directeur d'un quart de point, une huitième hausse d'affilée moins forte que les précédentes, et prévoit de nouvelles hausses, relevant que "l'inflation a un peu ralenti mais reste élevée".

Depuis le mois de mars, "nous avons augmenté les taux de 4,5%" en huit relèvements successifs, "et nous parlons de quelques hausses des taux supplémentaires pour arriver au niveau que nous pensons être suffisamment restrictif", a indiqué Jerome Powell, soulignant que "l'inflation reste élevée", et que les resserrements de politique monétaire mettent du temps à faire pleinement sentir leurs effets.

Les taux de la Fed se situent désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75%.

"Les indicateurs récents montrent une croissance modérée des dépenses et de la production", a indiqué le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) dans un communiqué publié à l'issue de sa première réunion de l'année, qui avait débuté mardi matin.

Depuis le mois de mars, "nous avons augmenté les taux de 4,5%" en huit relèvements successifs, "et nous parlons de quelques hausses des taux supplémentaires pour arriver au niveau que nous pensons être suffisamment restrictif", a indiqué Jerome Powell, soulignant que "l'inflation reste élevée", et que les resserrements de politique monétaire mettent du temps à faire pleinement sentir leurs effets. Les taux de la Fed se situent désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75%. "Les indicateurs récents montrent une croissance modérée des dépenses et de la production", a indiqué le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) dans un communiqué publié à l'issue de sa première réunion de l'année, qui avait débuté mardi matin.