La Fed a laissé mercredi ses taux inchangés à l'issue de sa première réunion monétaire de l'année, malgré la pression de Donald Trump en faveur d'une nouvelle baisse, et l'incertitude que fait peser le nouveau coronavirus sur les perspectives de l'économie mondiale.

Le taux directeur reste donc inscrit dans une fourchette comprise entre 1,5 et 1,75%. La décision a été unanime au sein des membres du comité monétaire de la Fed, qui estime que cette politique monétaire doit notamment permettre à l'inflation de revenir à son taux cible de 2%, alors qu'elle est actuellement inférieure. L'inflation annuelle aux Etats-Unis était de 1,5% en novembre, selon l'indice PCE, le plus suivi par la Fed pour mesurer l'évolution des prix.

Le communiqué relève toutefois que la consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, augmentait à un rythme "modéré" et non plus "solide" comme dans le communiqué de décembre. La Banque centrale confirme sans surprise sa pause entamée en décembre, après avoir abaissé les taux à trois reprises d'affilée

