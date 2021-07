La dette publique dans la zone euro a dépassé 100% pour la première fois pour s'établir à la fin du premier trimestre 2021 à 100,5% du PIB, contre 97,8% à la fin du quatrième trimestre 2020, indique jeudi Eurostat dans un communiqué. Dans l'Union européenne, le ratio a augmenté de 90,5% à 92,9%.

Par rapport au premier trimestre 2020, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a augmenté tant dans la zone euro (de 86,1% à 100,5%) que dans l'UE (de 79,2% à 92,9%). Les trois premiers mois de 2021 ont encore été fortement touchés "par les mesures politiques visant à atténuer l'impact économique et social de la pandémie de coronavirus et les mesures de relance, qui ont continué à se matérialiser par des besoins de financement accrus", commente l'office européen de statistiques.

Avec un ratio de 118,6% du PIB, la dette publique de la Belgique était supérieure à celle de la zone euro. Notre pays n'était devancé que par la Grèce (209,3%), l'Italie, le Portugal, Chypre et l'Espagne (125,2%).

