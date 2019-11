La Bourse monte, monte, monte... Faut-il se réjouir ou pas de cette euphorie?

Cédric Boitte Expert

Nouveaux records, marché haussier le plus long de l'histoire : tout sourit à la Bourse en 2019. Dans les chiffres, on baigne en pleine euphorie comme à la fin des années 1990. Dans les faits, on en est très loin. Quantité de gestionnaires, de stratégistes et d'investisseurs continuent à se méfier des actions. Diagnostic d'un convalescent imaginaire.

© getty images

Il y a un an, les marchés boursiers étaient en plein doute. Les tensions commerciales entre Pékin et Washington plombaient les perspectives économiques. Le Brexit n'en finissait pas. Et les banques centrales commençaient à normaliser leur politique monétaire. Comprenez que la Réserve fédérale américaine avait relevé ses taux pour la quatrième fois et que la Banque centrale européenne avait annoncé la fin de son programme de rachat d'obligations souveraines. Un an plus tard, les investisseurs ont tout oublié, pour reprendre un air célèbre ces derniers temps.

