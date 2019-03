La Belgique utilisée comme "canal" pour le blanchiment de 10 milliards d'euros

La banque lituanienne Ukio Bankas, au centre de l'enquête journalistique internationale "Troika Laundromat", disposait de "comptes bancaires correspondants" auprès des banques ING, KBC et BNP Paribas Fortis. Au moins 10 milliards d'euros ont transité via ces comptes entre 2006 et 2009, selon nos confrères Knack qui ont participé aux investigations journalistiques. Nos collègues ont également obtenu une confirmation auprès du parquet fédéral.