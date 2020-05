Les ménages belges paient plus cher leur électricité que les autres ménages européens. Toutefois, le gaz est meilleur marché en Belgique, selon des chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat, publiés jeudi.

Dans l'Union européenne, les ménages payaient en moyenne en 2019, 21,6 euros pour 100 kWh d'électricité, taxes et cotisations diverses incluses. Il existe toutefois de grandes différences entre les pays: 29,2 euros pour 100 kWh au Danemark, 28,7 euros en Allemagne et 28,6 euros en Belgique. Le pays le moins cher est la Bulgarie avec seulement 9,6 euros pour 100 kWH. En comparaison avec le second semestre 2018, le prix de l'électricité a augmenté en moyenne de 1,3% dans l'UE, en ligne avec l'inflation. Les prix ont baissé de 2,6% en Belgique. Pour le gaz naturel, les ménages de l'UE ont vu le prix augmenter en moyenne de 1,7%, à 7,2 euros, pour 100 kWh. En Belgique, le prix moyen est de 5,7 euros soit une baisse de 8,3% par rapport au second semestre 2018. Compte tenu du pouvoir d'achat, le Belge paie relativement bon marché son gaz naturel. Seuls les Luxembourgeois et les Lettons le paient encore moins cher.