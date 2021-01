La Belgique a emprunté un total de 3,042 milliards d'euros à des taux largement négatifs, a annoncé mardi l'Agence fédérale de la dette.

Plus précisément, 1,035 milliard d'euros a été emprunté via des certificats de trésorerie dont l'échéance est fixée au 13 mai 2021 à un taux moyen de -0,626%. A cela s'ajoutent 2,007 milliards d'euros levés par le truchement de certificats de trésorerie dont l'échéance est fixée au 13 janvier 2022 et dont le taux moyen est de -0,629 %.

Plus précisément, 1,035 milliard d'euros a été emprunté via des certificats de trésorerie dont l'échéance est fixée au 13 mai 2021 à un taux moyen de -0,626%. A cela s'ajoutent 2,007 milliards d'euros levés par le truchement de certificats de trésorerie dont l'échéance est fixée au 13 janvier 2022 et dont le taux moyen est de -0,629 %.