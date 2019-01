Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

La Belgique, ce n'est pas les Etats-Unis!

Les Etats-Unis génèrent d'importantes inégalités. La combinaison d'un Etat peu présent, d'une sécurité sociale légère et d'un marché du travail flexible ne peut mener à autre chose qu'à cette situation. Ainsi peuvent se côtoyer une extrême pauvreté, des travailleurs pauvres et le " rêve américain ". Que dire alors de pays comme le Brésil, l'Inde ou même la Chine, qui génèrent des inégalités encore plus importantes ?