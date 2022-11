La Belgique a perdu 14% de ses distributeurs de billets

On le sait, le regroupement des banques en réseaux (Batopin et Jofico) dans le but de rationaliser la gestion des distributeurs (ATM) fait couler beaucoup d'encre.

Afin d'objectiver la situation, le gouvernement wallon a confié à l'Iweps (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) la réalisation d'une analyse complète. Il en resso... Afin d'objectiver la situation, le gouvernement wallon a confié à l'Iweps (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) la réalisation d'une analyse complète. Il en ressort qu'entre la fin 2020 et la fin 2021, la Région a perdu 11% de ses ATM, soit 221 distributeurs sur 98 implantations. Dans le même temps, ce chiffre a grimpé à 14% pour l'ensemble de la Belgique. Cette dégradation devrait se poursuivre au fur et à mesure que les réseaux déploient leurs projets. L'Iweps indique aussi que 17,3% de la population wallonne se trouve dans une zone blanche, c'est-à-dire une zone sans ATM à 3 km maximum du domicile. Sept communes wallonnes sont, elles, dépourvues du moindre distributeur: Bernissart, Momignies, Anhée, Havelange, Tintigny, Jalhay et Comblain-au-Pont. Enfin, selon l'Iweps, bpost ne respecterait pas son contrat de gestion puisque l'opérateur n'équipe pas (encore) les communes où le service n'est pas offert par une autre institution financière.