La BEI et Belfius libèrent 400 millions d'euros supplémentaires pour des villes durables

Depuis l'annonce du partenariat entre Belfius et la Banque européenne d'investissement (BEI) pour stimuler le développement des 'smart cities' en Belgique, plus d'un milliard d'euros d'investissements, dans pas moins de 121 projets, ont déjà été financés à des conditions avantageuses par les deux institutions. S'appuyant sur ce succès, Belfius et la BEI ont signé un nouvel accord en vue de mettre à disposition 400 millions d'euros supplémentaires dans le but de soutenir encore davantage de projets, précise Belfius dans un communiqué.

"Ce nouveau programme, intitulé 'Smart Cities, Climate Action & Circular Economy II', vise à aider les pouvoirs locaux, les intercommunales et les organisations non commerciales du secteur social et de l'enseignement en Belgique à concrétiser leurs projets intelligents et durables, via l'octroi de financements à des conditions préférentielles", indique encore la banque.