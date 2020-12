La Banque centrale européenne (BCE) a demandé vendredi à ce que l'interdiction faite aux banques de verser des dividendes soit prolongée de six mois. Les établissements bancaires espéraient, eux, pouvoir à nouveau faire profiter leurs actionnaires de cet avantage au début de l'année prochaine.

-Ces derniers mois, de nombreuses banques européennes ont vu le prix de leurs actions chuter en raison de l'interdiction de verser des dividendes. Le bras de surveillance de la BCE souligne l'incertitude persistante causée par la crise du coronavirus et la nécessité de disposer de suffisamment de liquidités pour pouvoir prêter comme raisons d'une éventuelle prolongation de l'interdiction. Selon l'Irlandais Ed Sibley qui en est membre, la question est de savoir comment la BCE pourrait faire respecter cette règle puisqu'elle ne peut forcer une telle interdiction.

Les remarques de l'autorité de surveillance arrivent à un moment où les grandes banques européennes sont encore aux prises avec la limitation des dividendes et alors qu'il est probable que le Royaume-Uni en autorise à nouveau le versement. Ces derniers mois, les banques américaines n'ont été invitées qu'à fixer une limite aux paiements de dividendes, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été gênées par la chute des prix des actions.

Fin mars, la BCE avait demandé aux banques de ne pas verser de dividendes pendant la crise du coronavirus. Cela pour qu'elles disposent d'un tampon supplémentaire pour absorber, par exemple, les coups portés par des prêts aux entreprises et aux consommateurs qui ne pourraient pas être remboursés.

L'achat d'actions propres avait alors également été interdit. En juillet, la banque centrale a répété cet appel en demandant d'utiliser l'argent différemment jusqu'à la fin de l'année. La BCE avait précédemment indiqué qu'elle prendrait une nouvelle décision en décembre.

