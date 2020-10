La zone euro "doit se préparer" à l'émission d'un futur euro numérique, a estimé vendredi la Banque centrale européenne (BCE) qui va prochainement lancer une série de tests en ce sens.

"Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire", affirme la présidente de la BCE, Christine Lagarde, citée dans un communiqué. Un euro numérique serait une forme électronique de monnaie de banque centrale qui, à l'instar des billets de banque, "permettrait à tous - ménages comme entreprises - d'effectuer leurs paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité", explique l'institution.

Une consultation auprès d'un large public sera lancée le 12 octobre, en parallèle à des " expérimentations" menées pendant six mois "sans préjudice de la décision finale" qui reste à prendre sur la création de ce moyen de paiement.

Cette cryptomonnaie existerait "parallèlement aux espèces, sans les remplacer", précise la BCE, qui continuera "dans tous les cas" d'émettre des espèces.

L'institution a publié vendredi un rapport détaillé identifiant plusieurs scénarios dans lesquels l'émission d'un euro numérique s'imposerait.

Cette initiative intervient sur fond de forte diminution du recours aux espèces dans la zone euro, accélérée par la pandémie de Covid-19 notamment en Allemagne, très attachée par tradition aux pièces et billets.

Cette accélération de la numérisation des paiements génère de nombreux projets de cryptomonnaie comme la Libra de Facebook, qui suscite des inquiétudes en terme de risque financier. La BCE y fait implicitement référence dans son rapport en évoquant le "lancement, à l'échelle internationale, de moyens de paiement privés qui soulèveraient des questions prudentielles et menaceraient la stabilité financière et la protection des consommateurs".

Face à ces innovations, la BCE entend apporter sa propre réponse à travers un moyen de paiement numérique "sans risque à l'échelle européenne".

Enfin, l'euro numérique serait le pendant d'autres projets avancés de cryptomonnaie menés au sein d'autres banques centrales dans le monde, à l'instar de la Banque centrale chinoise. Il permettrait de "stimuler l'innovation" et contribuerait à "renforcer le rôle international de l'euro", affirme Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.

