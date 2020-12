La BCE prolonge ses rachats d'actifs

C'était dans l'air... Confrontée à la menace toujours prégnante du Covid-19 sur la santé publique et les économies de la zone euro et en raison des craintes liées au Brexit, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d'amplifier et de prolonger son programme de rachats d'actifs d'urgence lié à la pandémie (PEPP).

© Belgaimage

Christine Lagarde, la présidente, reconnaît que l'institution n'a pas anticipé l'ampleur et la durée de la deuxième vague. L'envelopp... Christine Lagarde, la présidente, reconnaît que l'institution n'a pas anticipé l'ampleur et la durée de la deuxième vague. L'enveloppe totale a été étendue à 1.850 milliards d'euros. Le PEPP a en outre été prolongé jusqu'en mars 2022. Au rythme actuel, la BCE reprend plus de 3 milliards d'obligations par jour. Pour étayer son raisonnement, la Banque centrale a revu ses prévisions. Elle table désormais sur une croissance de 3,9% en 2021 (contre 5% auparavant) et une inflation limitée à 1% pour l'an prochain. Elle n'a par ailleurs pas touché à ses taux directeurs qui restent historiquement bas.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×