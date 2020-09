La Banque centrale européenne devrait préparer jeudi les esprits à de nouvelles interventions face à une économie qui récupère très lentement des conséquences de la pandémie de Covid-19, dont la propagation se poursuit, estiment les économistes.

Lors de sa réunion de politique monétaire, l'institution de Francfort, qui a déjà dégainé un programme d'urgence de 1.350 milliards d'euros à travers le rachat de dette publique et privée, aura en main un nouveau jeu de prévisions macroéconomiques courant jusqu'en 2022, soit une évaluation très attendue de l'ampleur de la crise et un indicateur du niveau de relance dont l'économie a encore besoin.

Mais sa tâche se retrouve compliquée par "un, ou plutôt trois casse-têtes", souligne William De Vijlder, économiste chez BNP Paribas.

En premier lieu, la pandémie continue à se diffuser dans le monde et même en Europe, où le pire semblait passé, entraînant des restrictions sur les déplacements et rassemblements qui continuent de peser sur l'activité économique.

Ensuite, la production en zone euro reste bien inférieure à ses niveaux d'avant-crise, malgré un rebond de la consommation.

L'inflation végète elle à un niveau très inférieur à ce que souhaite la BCE: elle est même passée en territoire négatif en août, avec -0.2%, reflétant la baisse de la TVA en Allemagne pour soutenir la consommation ainsi que les soldes d'été.

Cette tendance pourrait se prolonger si l'euro, qui a gagné 10% face au dollar depuis la mi-mai, continue de s'apprécier. Car un euro fort rend les importations moins chères, tout en nuisant aux exportations.

- L'objectif d'inflation dans le viseur -

La bonne santé de la monnaie unique est attribuée par les économistes au plan de relance de 750 milliards d'euros décidé en juillet par l'Union européenne et que la présidente la BCE Christine Lagarde avait fortement appelé de ses voeux.

Le récent virage stratégique de la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé fin août vouloir tolérer une inflation supérieure à l'objectif des 2% "pendant un certain temps" sans augmentation des taux d'intérêt, peut aussi constituer une explication.

"L'objectif de la BCE d'une inflation +proche mais inférieure à 2%+ semble bien moins souple que la nouvelle approche" de la Fed, remarque M. De Vijlder.

Cela pourrait de facto soutenir l'euro, "rendant encore plus difficile de générer suffisamment d'inflation", ajoute-t-il.

Selon les économistes, la BCE n'aura d'autre choix que de suivre l'exemple de la Fed en assouplissant la définition de son objectif d'inflation. En janvier, elle avait annoncé un chantier en ce sens, mis en sommeil depuis, pandémie oblige.

Pour l'heure, la BCE voit l'inflation remonter à 1,3% en 2022. Toute révision en baisse de ce scénario "accroîtrait la probabilité d'un stimulus monétaire supplémentaire", estime Carsten Brzeski, chef économiste d'ING.

Concernant le PIB de la zone euro, elle prévoit pour le moment une dégringolade de 8,7% cette année.

Elle pourrait légèrement améliorer cette prévision, imitant le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier qui a qualifié la semaine dernière la reprise de la première économie de la région d'évolution "en V", caractérisée par une reprise rapide après une profonde chute.

Mais la BCE devrait "souligner dans le même temps le niveau élevé d'incertitude" entourant ses prévisions, note M. Brzeski.

Sauf grande surprise, l'institut monétaire devrait à la fois maintenir ses taux directeurs à leur plancher historique et confirmer la poursuite de ses rachats massifs de dette, le tout pour maintenir de bonnes conditions de financement pour les ménages comme les entreprises.

Après l'expansion en juin du Programme d'urgence (PEPP), lancé en mars face aux dégâts causés par la pandémie, la décision d'une seconde et dernière expansion pourrait venir plus tard dans l'année, s'attend Capital Economics.

L'intention est pour l'heure d'utiliser pleinement cet instrument lourd de 1.350 milliards d'euros d'ici juin 2021, sauf bonnes surprises.

