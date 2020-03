Triodos a suspendu la possibilité d'acheter ou de vendre des certificats d'actions à partir de mercredi 17h30. Les ordres reçus après ce délai ne seront ni traités ni exécutés, précise la banque durable.

"La raison de cette suspension temporaire est due à l'incertitude que la pandémie du Covid-19 a provoquée sur l'économie au sens large, secteur financier inclus. Cette incertitude perturbe les marchés à une échelle sans précédent. En pareilles circonstances, la Banque Triodos choisit de cesser de proposer des certificats d'action. De même, les ordres de vente des certificats d'action ne seront plus acceptés jusqu'au moment où il y aura une plus grande clarté sur les effets de la pandémie du Covid-19 sur la Banque Triodos et sur les certificats d'action", justifie l'institution.

"Dans les circonstances actuelles, la reprise des ordres d'achat et de vente des certificats d'action est impossible à prédire. La Banque Triodos suivra de de près l'évolution de la situation et informera les investisseurs et les autres parties prenantes en conséquence", assure-t-elle.

