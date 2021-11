La banque coopérative NewB lance son tout premier produit d'investissement qu'elle promet durable, a-t-elle annoncé lundi.

Ce premier produit est "NewB Invest", un fonds diversifié qui prend la forme d'une société d'investissement à capital variable de droit belge. "Luxcellence Management Company SA est la société de gestion de ce fonds et NewB SCE en est le promoteur et le distributeur. Chaque investisseur et investisseuse peut acheter une ou plusieurs parts du fonds qui met ensuite en commun les contributions de chacun·e et les investit dans différents actifs. Il peut s'agir d'obligations d'États ou d'actions et obligations d'entreprises", explique la banque coopérative.

Les actifs seront choisis sur base durable, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre de lutter contre le changement climatique et contribuer à la transition vers une économie circulaire. En outre, les entreprises choisies seront les plus performantes de leur secteur en matière de durabilité et certaines sociétés ou secteurs (industrie de l'armement, du tabac et des combustibles fossiles) seront exclus du fonds, promet-on.

