Une inflation élevée est une arme à double tranchant pour les banques. L'inflation est combattue par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur. Mais que faire si les citoyens ne peuvent plus rembourser leur prêt immobilier parce que les factures s'accumulent ?

C'est Steven van Rijswijk, CEO du groupe néerlandais ING, qui a réagi en premier. La banque a placé 346 millions d'euros supplémentaires de provisions pour d'éventuelles pertes de crédit dans sa caisse noire au dernier trimestre de 2021. Sur ce montant, 124 millions d'euros ont été affectés à l'amortissement de l'impact de l'inflation élevée sur le marché hypothécaire. Steven Van Rijswijk craint que l'augmentation du coût de la vie et la hausse attendue des taux d'intérêt n'entraînent des difficultés pour les particuliers à rembourser leurs prêts immobiliers.

Toutes les banques ne suivent pas ce raisonnement. Lors de la présentation de ses résultats, BNP Paribas a souligné l'attitude de la Banque centrale européenne, qui cherchera à combattre une inflation élevée en augmentant les taux d'intérêt. "Si la BCE augmente les taux d'intérêt de 50 points de base, cela nous donnera environ 600 millions d'euros de revenus d'intérêts supplémentaires", a déclaré Lars Machenil, le CFO belge du groupe français. C'est exactement ce qu'attendent les marchés : que la BCE relève ses taux d'intérêt de 25 points de base à la fin de cette année et de 25 autres points de base au début de l'année prochaine.Presque toutes les banques européennes sont très dépendantes de la marge d'intérêt, qui est la différence entre l'intérêt qu'elles facturent aux clients pour un prêt et l'intérêt qu'elles paient pour les dépôts d'épargne ou d'autres financements. Cette marge d'intérêt a diminué progressivement au cours des dernières années. Pour les dépôts qu'elles ne convertissent pas en prêts et qu'elles parquent à la BCE, les banques doivent même payer un taux d'intérêt de pénalité de 0,5 %. Les revenus d'intérêts des banques sont donc sous pression depuis plusieurs années, même s'ils représentent 75 à 80 % des revenus d'une banque européenne moyenne."Des taux d'intérêt plus élevés finiront par entraîner une hausse des revenus d'intérêts pour les banques. Mais cela ne se produira pas immédiatement. Il faudra peut-être attendre un an et demi avant que cet intérêt plus élevé ne se traduise par une marge d'intérêt plus élevée", explique Peter Vanden Houte, économiste en chef d'ING Belgique.Robert Swaak confirme cet argument. Le CEO d'ABN Amro s'attend à ce que les revenus d'intérêts de la banque néerlandaise continuent de baisser jusqu'au second semestre 2023. En 2021, ABN Amro a enregistré 5,5 milliards d'euros de revenus d'intérêts. Pour 2022, Robert Swaak table sur 5 à 5,1 milliards d'euros. À court terme, cela représente une baisse de 8 % des recettes.Risques supplémentairesLa plupart des banques ont essayé de contrer la baisse de la marge d'intérêt en augmentant les prêts. Mais lorsque la croissance économique retombera à un niveau normal après la forte reprise post-pandémie, il est probable que cette technique s'arrête. La perception de commissions sur la vente d'investissements et d'assurances est une autre technique, mais ces revenus ne sont pas toujours récurrents et, dans de nombreux cas, ne compensent pas la perte des revenus d'intérêts.Un risque supplémentaire pour les banques est que les taux d'intérêt augmentent trop rapidement. Une succession rapide de hausses des taux d'intérêt rend les emprunts plus coûteux, ce qui peut ralentir la croissance économique et les investissements des entreprises, et donc les prêts bancaires.Mais l'inflation peut aussi être une menace. L'espérance de vie augmente partout en Europe. En Belgique, les familles subissent la hausse rapide des coûts de l'énergie, de l'alimentation et des matériaux de construction. Aujourd'hui, l'inflation a atteint son niveau du début des années 1980. La combinaison de l'explosion des factures d'électricité et de gaz avec des paiements hypothécaires élevés peut mettre certains segments de la population, comme les célibataires, en difficulté financière.Hans De Muck, CFO d'ING Belgique, partage cette préoccupation. La banque a pris 184 millions d'euros supplémentaires en provisions pour crédit l'année dernière. Selon Hans De Munck, rien n'indique pour l'instant que les Belges ne seront pas en mesure de rembourser leurs prêts immobiliers. Mais il insiste pour maintenir la caisse noire au niveau du début 2021. Les provisions pour les pertes éventuelles résultant de la crise sanitaire ne seront pas revues à la baisse.KBC a choisi de les réduire. L'année dernière, la banque flamande a puisé près d'un demi-milliard d'euros dans son fonds Corona. Au début de l'année 2021, cette réserve était dotée de 783 millions d'euros, et à la fin de l'année dernière, de 289 millions. Un tampon suffisant, selon Johan Thijs, CEO de KBC. La vague de faillites et les défauts de paiement attendus suite à la pandémie ne se sont pas matérialisés, et Johan Thijs ne pense pas que l'inflation élevée entraînera des problèmes de remboursement pour les ménages ou les entreprises : "Je ne vois pas d'impact direct sur notre portefeuille de crédit. Nous supposons que l'inflation galopante est temporaire et qu'elle diminuera à partir du deuxième trimestre de cette année. Augmenter nos réserves n'est pas à l'ordre du jour."FraisJohan Thijs s'inquiète toutefois de l'impact de l'inflation sur les coûts de fonctionnement de la banque : "Au quatrième trimestre 2021, nos frais ont augmenté de 10 %, principalement en raison de la hausse des frais de personnel et des investissements IT. Je m'attends à un impact significatif de l'inflation sur nos frais de personnel en 2022."En Belgique, le taux d'inflation élevé dû au système d'indexation automatique des salaires entraîne une hausse des coûts salariaux. C'est un problème pour toutes les entreprises, mais aussi pour les banques. La pression sur les revenus les oblige à maintenir leurs coûts opérationnels aussi bas que possible. KBC, par exemple, veut limiter l'augmentation annuelle de ses coûts d'exploitation à 1,5 % dans les années à venir. Mission presque impossible en 2022.Mais l'indexation automatique des salaires est aussi une arme à double tranchant. Ce mécanisme garantit que les salaires suivent globalement l'augmentation de l'espérance de vie. "Cela signifie que la capacité de remboursement de nos clients augmente également", déclare Luc Popelier, CFO de KBC. Par conséquent, une forte inflation risque moins d'entraîner des problèmes de remboursement. Ce système n'existe pas dans d'autres pays."Mais même là, les salaires suivront l'inflation, peut-être un peu plus lentement", ajoute Peter Vanden Houte. "Nous devons être particulièrement attentifs à ce que l'inflation des prix de l'énergie ne se répercute pas massivement sur d'autres produits de consommation", prévient-il. "Nous risquons alors de nous retrouver dans un cercle vicieux".