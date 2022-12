La Commission européenne soupçonne Rabobank et Deutsche Bank d'avoir enfreint les règles de concurrence européennes en concluant des accords secrets sur le commerce des obligations d'État. Si des enquêtes complémentaires venaient à confirmer les faits, les deux banques pourraient écoper de lourdes amendes.

Les banques néerlandaise et allemande auraient échangé des informations sensibles à propos des obligations d'État entre 2005 et 2016, mais également aligné leurs prix et leurs stratégies de négociation, soupçonne la Commission.

Dans un premier temps, les banques ont demandé à la Commission un règlement à l'amiable, mais faute d'efforts suffisants, l'exécutif européen a décidé d'engager des poursuites pénales.

Les banques néerlandaise et allemande auraient échangé des informations sensibles à propos des obligations d'État entre 2005 et 2016, mais également aligné leurs prix et leurs stratégies de négociation, soupçonne la Commission. Dans un premier temps, les banques ont demandé à la Commission un règlement à l'amiable, mais faute d'efforts suffisants, l'exécutif européen a décidé d'engager des poursuites pénales.