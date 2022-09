L'euro a atteint un nouveau plancher face au dollar, lundi matin. La valeur de la monnaie unique européenne est tombée à 98,83 cents de dollar américain, son niveau le plus bas depuis 2002.

L'affaiblissement de l'euro est lié aux inquiétudes suscitées par la crise énergétique, qui risque de faire grimper encore l'inflation et de peser sur la croissance économique. L'affaiblissement de l'euro rendra l'achat de dollars plus coûteux pour ceux qui paient en euro. Pour les Américains, en revanche, il devient moins cher d'acheter des euros. Pour les entreprises européennes, l'importation de produits américains deviendra plus coûteuse, tandis que les entreprises européennes qui exportent pourront bénéficier de l'euro bon marché. L'importation de pétrole brut en Europe coûtera plus cher, car le pétrole et les autres matières premières sont échangés en dollars. Cela pourrait stimuler encore davantage l'inflation.