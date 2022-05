L'euro passe brièvement sous 1,04 dollar, son plus bas niveau depuis 2017

L'euro accentuait ses pertes jeudi face à un dollar américain galvanisé par son statut de valeur refuge et par la perspective d'une politique monétaire américaine plus stricte, atteignant à nouveau un plus bas depuis 2017. Souffrant comme les marchés boursiers des craintes de récession et de pression de l'inflation, l'euro a cédé vers 14H30 0,86%, à 1,0423 dollar, après avoir reculé jusqu'à 1,0384 dollar, un niveau plus observé depuis cinq ans, début 2017.

