L'euro, déjà en baisse face au dollar en début de séance, a nettement accentué ses pertes vendredi après la publication de données sur l'emploi américain vues positivement par les marchés.

Vers 14h00 GMT (16h00 heure belge), l'euro perdait 0,87% face au billet vert, à 1,1773 dollar. Jeudi, il avait atteint 1,1916 dollar, un plus haut depuis mai 2018.

Le marché a pris connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi qui a fait état de 1,8 million d'emplois créés en juillet aux Etats-Unis, un chiffre très inférieur à celui du mois de juin.

Néanmoins, les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur un peu moins de 1,5 million.

"De nombreux investisseurs s'attendaient à une publication négative, mais ce pessimisme va simplement se déplacer au mois prochain lorsque le rapport inclura la majorité du ralentissement qui a découlé de la résurgence du virus dans les États qui connaissent une deuxième vague", a commenté Edward Moya, analyste pour Oanda.

Avec une multiplication des cas de Covid-19, de nombreux Etats comme la Californie, le Texas, la Floride, ont en effet dû refermer restaurants et magasins qui avaient rouvert quelques semaines plus tôt.

