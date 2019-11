Trente-quatre institutions financières, représentant 91% de l'emploi dans le secteur, ont adhéré à la charte sur la diversité des genres, lancée il y a quelques mois, a indiqué jeudi la fédération sectorielle Febelfin. Actuellement, 51% des collaborateurs des institutions financières sont des femmes mais à peine 25% des postes de direction sont occupés par celles-ci.

"Les signataires de la charte sont très divers, ce qui montre que c'est bien l'ensemble du secteur financier qui s'engage en faveur d'une diversité des genres renforcée", soulignent les responsables du projet.

Une plate-forme "Women in Finance" a été mise sur pied. Elle propose notamment des initiatives concrètes aux membres de Febelfin afin que ceux-ci puissent mieux mettre en oeuvre la diversité des genres. Women in Finance organise ainsi des ateliers aidant à rédiger des offres d'emploi les plus neutres possibles. Une base de données de conférencières et expertes du secteur financier a également été constituée à l'attention des institutions financières qui organisent un panel ou invitent un orateur.