L'autorité de la concurrence a confirmé vendredi qu'elle avait ouvert une enquête sur Batopin, le projet de guichets automatiques neutres portés par les quatre grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC).

Le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) avait annoncé fin novembre à la Chambre l'ouverture de cette enquête.

L'objectif du projet est de supprimer progressivement les guichets automatiques des quatre grandes banques pour les remplacer par des exemplaires neutres que 95% de la population trouverait, à terme, dans un rayon de 5 km. Les partenaires justifient la démarche par le recours toujours plus important aux services bancaires électroniques et la baisse continue de la demande de cash.

Mais Batopin suscite beaucoup de critiques, tant du politique que des partenaires sociaux et des organisations de défense des consommateurs. Ceux-ci craignent une baisse de qualité du service et des coûts plus élevés pour les citoyens.

Le réseau Financité a ainsi lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 9.000 signatures. L'ONG souligne que sur les 8.312 distributeurs de billets en Belgique en 2010, il n'en restait que 6.941 fin 2020. Et qu'après avoir fait disparaitre les 5.000 qu'il reste aux quatre partenaires, il n'en demeurera que 2.000 à 2.400 neutres, sur 650 à 750 sites au total.

L'objectif de l'enquête, qui n'en est encore qu'à ses prémices, est d'évaluer dans quelle mesure le projet affecte la distribution d'argent liquide, les services de dépôt, ainsi que la concurrence entre opérateurs de banque de détail.

