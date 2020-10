L'Agence fédérale de la Dette a émis des obligations linéaires (Olo) pour un montant total de 0,505 milliard d'euros, a-t-elle annoncé vendredi.

Dans le détail, 0,325 milliard d'euros a été emprunté via des Olo à échéance 2026 à un taux très faible de -0,639%.

Un taux négatif signifie que le montant remboursé sera inférieur au montant emprunté.

A cela s'ajoute 0,18 milliard sur une ligne d'Olo dont l'échéance est particulièrement lointaine (2066) à un taux de 0,410%.

L'Agence de la Dette annonce en outre qu'elle procédera lundi prochain, 19 octobre, à une nouvelle adjudication d'Olo. La fourchette du montant qui sera adjugé se situe entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros.

Le taux belge à 10 ans a atteint ce jeudi son plus bas niveau historique: -0,392%. Le précédent record, qui datait de la mi-août 2019, était de -0,391%.

