Une nouvelle structure d'encadrement pour start-up débarque en Wallonie afin de renforcer une offre pourtant déjà bien riche.

L'accélérateur Start it @KBC, jusqu'ici présent en Flandre (Anvers, Gand, Hasselt, Louvain et Courtrai) et à Bruxelles, posera ses valises à Liège, sous la bannière Start it @CBC bien-sûr. Plus précisément dans la Grand Poste, devenue l'emblème des start-up à Liège.

Cette nouvelle antenne devrait fonctionner sur le même modèle que les hubs précédents. Chaque année, une cohorte de start-up est sélectionnée pour rejoindre (gratuitement) les espaces de bureaux mis à disposition où les founders s'installent et peuvent faire appel à des experts qui les challengent pour faire évoluer leur projet. Ils peuvent aussi y rencontrer des porteurs de projets plus avancés et nouer des contacts au sein d'un écosystème. Les projets y suivent un parcours en différentes étapes selon leur état d'avancement.

Au total, Start it @KBC revendique 120 start-up par an. Environ 1.500 entrepreneurs y sont déjà passés, ce qui fait de l'initiative de la banque flamande l'un des plus gros accélérateurs en Belgique.

