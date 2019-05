Le bancassureur KBC transforme cette année 65 agences bancaires en distributeurs automatiques, a-t-il annoncé jeudi.

Le bancassureur KBC transforme cette année 65 agences bancaires en distributeurs automatiques, a-t-il annoncé jeudi. Par ailleurs, 51 distributeurs seront fermés.

KBC indique que son réseau de distribution s'adapte à l'évolution du comportement des clients, de plus en plus nombreux à opter pour la banque en ligne. "Au premier trimestre de 2019, 57% des clients n'utilisaient plus que des services bancaires numériques", souligne le groupe.