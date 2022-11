Le bancassureur KBC élargit encore son offre mobile avec de nouveaux services extra-bancaires permettant de garder sa facture d'énergie sous contrôle.

Alors que les prix élevés de l'énergie préoccupent nombre de ménages, KBC (et CBC) lance dans son application mobile une série d'outils pour économiser davantage et garder sa facture d'énergie sous contrôle.

Conseiller énergie

Disposant sans doute de l'appli la plus fournie en matière de services pratiques, qui totalise 1,9 million d'utilisateurs uniques et dont des fonctionnalités liées à la mobilité connaissent un beau succès (achats de ticket de train, etc.), la banque met désormais le paquet sur la thématique liée à l'énergie. Est ainsi mis à disposition des clients dans la page d'accueil de l'app un Baromètre de l'énergie qui montre la consommation d'électricité en Belgique, ainsi qu'un aperçu numérique de la consommation personnelle, en collaboration avec Fluvius.

A LIRE : Applis bancaires: KBC et Belfius toujours dans le top mondial

Par ailleurs, KBC prévoit également de lancer un service clé en main pour faciliter la construction ou la rénovation d'une maison (conseils, remise de prix, corps de métier, etc). Actuellement en phase test auprès de 250 collaborateurs de KBC, il devrait être mis en route dans le courant de l'année prochaine.

Ecosystème logement

Depuis quelques mois, l'application mobile de KBC (et CBC) intègre aussi un outil baptisé "Mon énergie" qui compare les prix du gaz naturel et/ou de l'électricité et permet aux clients de changer de fournisseur s'ils le souhaitent. Depuis le lancement du service, plus de 30.000 simulations ont été réalisées qui ont conduit à 1.000 modifications de contrat.

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, KBC entend se positionner comme une sorte de conseiller énergie. L'objectif pour le bancassureur est bien évidemment de fidéliser les clients au sein de son propre écosystème lié au logement, afin de pouvoir leur proposer des prêts immobiliers destinés à financer d'éventuels travaux de rénovation.

Alors que les prix élevés de l'énergie préoccupent nombre de ménages, KBC (et CBC) lance dans son application mobile une série d'outils pour économiser davantage et garder sa facture d'énergie sous contrôle. Conseiller énergieDisposant sans doute de l'appli la plus fournie en matière de services pratiques, qui totalise 1,9 million d'utilisateurs uniques et dont des fonctionnalités liées à la mobilité connaissent un beau succès (achats de ticket de train, etc.), la banque met désormais le paquet sur la thématique liée à l'énergie. Est ainsi mis à disposition des clients dans la page d'accueil de l'app un Baromètre de l'énergie qui montre la consommation d'électricité en Belgique, ainsi qu'un aperçu numérique de la consommation personnelle, en collaboration avec Fluvius.Par ailleurs, KBC prévoit également de lancer un service clé en main pour faciliter la construction ou la rénovation d'une maison (conseils, remise de prix, corps de métier, etc). Actuellement en phase test auprès de 250 collaborateurs de KBC, il devrait être mis en route dans le courant de l'année prochaine.Ecosystème logementDepuis quelques mois, l'application mobile de KBC (et CBC) intègre aussi un outil baptisé "Mon énergie" qui compare les prix du gaz naturel et/ou de l'électricité et permet aux clients de changer de fournisseur s'ils le souhaitent. Depuis le lancement du service, plus de 30.000 simulations ont été réalisées qui ont conduit à 1.000 modifications de contrat.Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, KBC entend se positionner comme une sorte de conseiller énergie. L'objectif pour le bancassureur est bien évidemment de fidéliser les clients au sein de son propre écosystème lié au logement, afin de pouvoir leur proposer des prêts immobiliers destinés à financer d'éventuels travaux de rénovation.