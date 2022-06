KBC et CBC suppriment aussi les taux d'intérêt négatifs

À partir du 1er septembre, KBC Bank (y compris KBC Brussels) et CBC Banque cesseront de facturer des intérêts négatifs aux personnes morales et aux entreprises. La décision a été prise en raison de la hausse continue des taux d'intérêt du marché et des augmentations prévues par la Banque centrale européenne (BCE), annonce le groupe lundi.