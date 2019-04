La division tchèque de KBC Groupe, CSOB, acquiert la participation de 45% détenue par la Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) dans la caisse d'épargne-construction tchèque Ceskomoravská stavební sporitelna (CMSS), annoncent les deux parties lundi dans un communiqué commun. KBC détient désormais 100% du capital et devient le seul actionnaire. L'accord a été conclu pour un montant total de 240 millions d'euros.

La transaction "confirme notre position bien établie de leader du marché en République tchèque", se réjouit Johan Thijs, CEO de KBC Groupe. "Cette acquisition marque notre ambition de croître sur nos marchés clés et constitue une excellente opportunité pour renforcer nos activités retail sur le marché tchèque." La réévaluation de la participation dans CMSS se traduira également par un bénéfice estimé à environ 80 millions d'euros pour KBC au moment de la clôture de la transaction. Les parties ont également convenu que les dividendes de 2018 et les bénéfices de 2019 reviendront intégralement à CSOB. Fondée en 1993, CMSS est la première caisse d'épargne-construction de République tchèque avec 4,5 milliards d'euros de volume de crédits et 5,3 milliards d'euros de dépôts fin 2018. Elle compte environ 1,3 million de clients, quelque 1.800 agents associés et 300 points de conseil.