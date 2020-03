Karel Baert sera le nouveau CEO de Febelfin et de l'Association belge des banques (ABB), à partir du 15 avril, a annoncé lundi la fédération du secteur financier.

M. Baert succède à Karel Van Eetvelt qui avait annoncé mi-janvier son intention de déposer son mandat de CEO le 31 mars afin de devenir CEO du RSC Anderlecht à partir du 1er avril.

Âgé de 60 ans et titulaire d'un master en droit de la KUL, Karel Baert est actuellement partenaire chez Egon Zehnder. Sa carrière l'a notamment vu passer par la Deutsche Bank, en Belgique et en Allemagne, et Bpost, où il a contribué à la création de Bpost banque, dont il est devenu administrateur délégué en 1999.

Karel Baert arrive chez Febelfin à un moment où le secteur financier, et toute l'économie, subit de plein fouet la crise engendrée par la pandémie de Covid-19.

