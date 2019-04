Jusqu'où ira votre banquier?

Nouveaux concurrents, nouveaux métiers, nouvelles compétences : la révolution bancaire est en marche. Travailler en banque n'est plus un long fleuve tranquille. Les agences deviennent des salons. Les robots deviennent conseillers. Les applis deviennent des médias sociaux. Bienvenue dans le monde de la banque 4.0.

Voici une dizaine de jours, la première banque du pays, BNP Paribas Fortis, qui emploie encore 12.700 personnes, annonçait qu'elle allait accélérer son processus de restructuration, fermer d'ici 2021 près de 40 % de ses agences et réduire l'emploi de plus de 2.000 personnes (la banque prévoit entre 2.600 et 3.000 départs dans les trois ans, pour 600 recrutements). Cette annonce choc rappelle celle qui avait été effectuée voici un an et demi par ING et prouve, s'il le fallait, que le secteur connaît une énorme mutation.

...