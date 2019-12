Donald Trump et Xi Jinping peuvent sérieusement nuire au commerce mondial. S'ils quittent l'Union sans accord, les Britanniques ruineraient très vraisemblablement l'atmosphère sur les marchés boursiers européens. Les banquiers centraux n'ont pas nécessairement toujours raison... Mais qui dit risques, dit aussi opportunités pour les investisseurs.

Petit ou grand, l'investisseur qui veut placer son argent intelligemment aime avoir une vue à moyen ou long terme de l'évolution de ses actifs. Or, l'issue du Brexit, l'après-conflit commercial, etc., demeurent aujourd'hui plus qu'incertains. Il est donc tentant pour lui de sauter d'un investissement à un autre. Multiplier les transactions est pourtant une erreur : chaque ordre d'achat ou de vente s'accompagne de frais et de taxes, qui grèvent le rendement.

...