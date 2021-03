La banque ING Belgique lance un gestionnaire d'abonnement en ligne, annonce-t-elle lundi. Il permet à la banque de résilier gratuitement des abonnements pour ses clients en leur évitant les formalités administratives.

Le service OneView, disponible via l'application et le site d'e-banking de la banque, offre aux utilisateurs une vue globale sur leurs abonnements, par exemple au gaz et à l?électricité, à des services de streaming ou de fitness, sur base des informations relatives à leur compte et des paiements récurrents. Ils peuvent ainsi les gérer ou les résilier sans devoir contacter eux-mêmes l'entreprise.

Une fonctionnalité supplémentaire permet en outre de comparer son fournisseur d'énergie ou son opérateur mobile avec de meilleures alternatives sur le marché.

Le client reçoit une recommandation personnalisée sur base d'un questionnaire, qui prend notamment en compte une éventuelle préférence pour l'énergie verte. Si la personne accepte, l'offre du nouveau fournisseur remplace automatiquement le contrat existant.

Parmi les fournisseurs disponibles sur cette fonctionnalité, se trouvent notamment Luminus, Elegant, Octa+, Bolt Energy et Watz. Sur le marché de la téléphonie mobile, ING a conclu un partenariat avec United Telecom, Mobile Vikings et Ello !.

Au cours des quatre derniers mois, 100.000 clients ont pu tester le système. Un sur dix a résilié un abonnement. Près d'un sur cinq en a annulé plusieurs. Ils ont ainsi économisé en moyenne 400 euros par ans, calcule ING.

