ING Belgique a signé un accord de garantie à hauteur de 400 millions d'euros avec le Fonds européen d'investissement (FEI) afin de canaliser les financements vers les petites et moyennes entreprises belges en difficulté, annonce la banque jeudi.

ING est, de la sorte, la première banque belge à avoir recours à la garantie du Fonds européen de garantie, qui fait partie du plan de relance de 540 milliards d'euros mis en place par l'UE au lendemain de la pandémie de Covid-19.

Les entrepreneurs et les indépendants qui sont clients d'ING et à la tête d'une petite ou moyenne entreprise peuvent donc désormais demander un prêt couvert par le FEI. Cette garantie permet à la banque d'accorder des prêts aux PME à des conditions plus favorables, ce qui peut contribuer à accélérer la relance de l'économie belge au lendemain de la crise, espère-t-elle.

Concrètement, les entreprises pourront profiter de financements jusqu'au 31 décembre 2022, assortis d'une garantie de 70% du FEI pour chaque nouveau prêt, jusqu'à un maximum de 7,5 millions d'euros par prêt.

