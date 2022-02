ING Belgique a réalisé un bénéfice avant impôts de 948 millions d'euros en 2021 soit quatre fois plus qu'en 2020, annonce jeudi la banque qui a fêté son 150e anniversaire l'an dernier. Son bénéfice après impôts atteint 708 millions d'euros.

Le revenu total de la banque belge a dépassé les 3 milliards d'euros soit une hausse de 196 millions "en raison de l'augmentation des commissions sur les produits d'investissement et les comptes". Par ailleurs, ING a accordé 16,7 milliards d'euros de crédits (+28%) et 37% de prêts hypothécaires en plus. En outre, la banque numérique et à distance a poursuivi sa forte croissance : 615 millions de sessions de visiteurs (+13%) dans l'application ING Banking. Tous les clients d'ING ont maintenant migré vers la nouvelle app.

La banque a aussi enregistré 12 fois plus d'appels à distance pour des conseils sur les prêts hypothécaires et les investissements depuis son déploiement en 2021. Elle note aussi une hausse de quasi 70% pour les paiements sans contact par rapport à 2020. Au niveau du groupe, ING a réalisé un bénéfice de 4,8 milliards d'euros l'an dernier contre 2,5 milliards en 2020, première année de la pandémie.

