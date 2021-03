Une circulaire précise depuis le 1er mars les règles en matière d'indemnité forfaitaire de télétravail, d'achat ou de mise à disposition de meubles, rapporte L'Echo mercredi.

Cette circulaire fixe les règles d'octroi d'indemnités pour les frais qui peuvent être accordées aux salariés en franchise d'impôt, à partir du 1er mars.

L'employeur peut accorder aux salariés qui travaillent à domicile sur une base structurelle et régulière (soit au moins cinq jours ouvrables par mois) une indemnité mensuelle de frais de bureau non imposable qui peut atteindre 129,48 euros.

Au 2e trimestre 2021, le montant de l'indemnité sera temporairement porté à 144,31 euros pour les salariés (même s'ils sont à temps partiel) et les chefs d'entreprise, afin de mieux refléter les coûts réels encourus.

La circulaire précise que l'achat d'une chaise de bureau ergonomique, d'une lampe de bureau ou d'un deuxième écran, par exemple, peut faire l'objet d'un remboursement distinct, à condition que l'employé bénéficie de tels équipements lorsqu'il travaille dans les locaux de l'entreprise.

L'employeur peut également mettre du mobilier de bureau à disposition. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un avantage imposable.

Enfin, outre ces remboursements, l'employeur peut octroyer une allocation de 20 euros par mois pour l'utilisation du PC et de la connexion internet du salarié , et 5 euros pour des accessoires (imprimante), pour un maximum de 10 euros au total.

Ces montants peuvent être combinés avec l'indemnité forfaitaire .

