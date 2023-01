Près de 2.000 banquiers actifs en Europe ont gagné plus d'un million d'euros en 2021, selon le dernier rapport en la matière du gendarme bancaire européen.

Jamais il n'y a eu autant de banquiers millionnaires dans les 27 pays de l'Union européenne. En 2021, pas moins de 1.957 banquiers actifs sur le Vieux Continent ont gagné plus d'un million d'euros sur l'année, relève l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son traditionnel rapport sur les rémunérations dans le secteur bancaire. Un nombre jamais atteint par le passé, en hausse de 41,5 % par rapport à 2020 (1.383 banquiers millionnaires) et de quasiment 36 % par rapport à 2019 qui détenait jusque-là le record avec 1.444 banquiers ayant gagné plus d'un million d'euros sur l'année.Brexit et CovidPlusieurs raisons expliquent cette année faste. D'abord, le rebond de l'économie après la crise sanitaire. "L'augmentation par rapport à 2020 est liée à la bonne performance globale des sociétés, en particulier dans le domaine de la banque d'investissement", note l'ABE. Il est vrai qu'en 2021, le moteur des fusions et acquisitions a tourné à plein régime suite au fort rebond économique observé après la pandémie et ses confinements successifs. Résultat, les banques européennes ont, dans l'ensemble, dégagé de très bons bénéfices, y compris chez nous. À cela s'est ensuite ajoutée la poursuite des transferts des banquiers de la City de Londres, où les salaires sont plus élevés, vers le continent. Un exode qui a aussi contribué à alimenter la hausse des rémunérations et des bonus.Une petite vingtaine en BelgiqueAu classement des pays qui abritent le plus de banquiers extrêmement bien payés, ce sont bien évidemment les grands marchés européens abritant les places financières les plus importantes de l'Union (Francfort, Paris, Milan,...), qui trustent les premières places. C'est ainsi que l'Allemagne arrive en tête avec près de 600 banquiers millionnaires, loin devant la France (371), l'Italie (351) et l'Espagne (221). Avec seulement 21 banquiers qui ont gagné un million d'euros sur l'année 2021, la Belgique se classe quant à elle derrière des pays tels que le Luxembourg (37), l'Autriche (38), le Danemark (40), les Pays-Bas (46) ou encore l'Irlande (48).