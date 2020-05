La banque britannique HSBC entend pousser plus loin son plan de restructuration, qui prévoit déjà 35.000 suppressions d'emplois, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, révèle le Financial Times.

Le conseil d'administration de la banque examine un élargissement du plan social ou une vente de ses activités aux Etats-Unis, selon une source proche du dossier citée par le quotidien des affaires dans un article mis en ligne lundi soir. Interrogée par l'AFP, HSBC n'a pas souhaité faire de commentaires.

En février, avant que le coronavirus ne devienne une pandémie, HSBC avait annoncé la suppression de 35.000 emplois en trois ans et une sévère réduction de voilure aux Etats-Unis et en Europe, afin de se concentrer davantage sur l'Asie. Elle réfléchit en en outre à une cession de sa banque de détail en France.

En raison du Covid-19, la banque avait toutefois suspendu temporairement ce plan massif. La pandémie pèse lourd sur les résultats financiers du groupe bancaire, qui a enregistré un bénéfice net en chute de 57% au premier trimestre.

La banque prévoit que la facture des crédits impayés en 2020 se situe dans un montant compris entre 7 et 11 milliards de dollars.

