Hans Dewachter succèdera, le 15 novembre prochain, à Jan Van Hove au poste d'économiste en chef du groupe KBC, indique vendredi KBC.

Au 1er janvier 2021, Jan Van Hove sera muté à KBC Assurances, où il remplacera Hans Verstraete le 1er juillet 2021 en tant que Directeur général de KBC Assurances et membre du Comité de direction de KBC Division Belgique.

Hans Dewachter est actuellement conseiller principal en politique macro-prudentielle au sein du département Stabilité financière, contrôle AML et politique prudentielle des banques de la Banque Nationale de Belgique, et professeur (à temps partiel) d'économie financière à la KUL, où il donne un cours de master en macro-finance, précise KBC.

Hans Verstraete, qui était membre du Comité de direction de KBC Division Belgique et directeur général de KBC Assurances depuis 2012, a exprimé "le souhait de mettre un terme à sa carrière professionnelle chez KBC dans le courant de 2021".

