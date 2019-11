Futura Capital, chevalier blanc des PME wallonnes

Il existe beaucoup d'entreprises en difficultés en Wallonie et nombre d'entre elles pourraient survivre en se réorganisant, avec l'aide d'actionnaires spécialisés. C'est l'objectif de Futura Capital, le fonds de Pascal Leurquin et Boris Latour, créé à la fin de l'année 2018, voici juste un an.

Pascal Leurquin: "Notre objectif est d'empêcher que les entreprises qui ont un savoir-faire et une clientèle tombent en faillite et que des emplois disparaissent." © BELGAIMAGE

Un jour, une entreprise qui a pignon sur rue voit arriver un concurrent plus tonique, meilleur marché. En quelques mois, une grande part de son marché disparaît. Les banques renâclent à lui faire encore crédit, la trésorerie fond et, bientôt, le spectre de la faillite approche à grand pas.



