Frank Vranken, l'économiste de la banque privée Edmond de Rothschild, se montre prudent quant à l'évolution des marchés boursiers en 2023.

Après une année pour le moins chahutée, que nous réserve la Bourse pour 2023 ? Impossible de prédire l'avenir avec certitude, bien sûr. Une chose semble néanmoins acquise pour Frank Vranken, chief investment officer de la banque privée Edmond de Rothschild : "Tina est partie !", a-t-il exposé ce lundi lors d'une rencontre avec quelques journalistes, livrant ses perspectives en matière d'investissement pour l'année à venir.

Avec la remontée des taux d'intérêt enclenchée par les banques centrales pour combattre l'inflation, l'environnement est en effet devenu nettement moins porteur pour les actions. Après avoir vécu pendant plus de dix ans, entre 2021 et 2022, avec des taux nuls, voire négatifs, "un vrai changement de paradigme est à l'oeuvre et l'argent n'est plus gratuit", a mentionné l'économiste de Rothschild. Selon lui, il n'est d'ailleurs pas impossible que les banques centrales (Fed et BCE) maintiennent les taux à un niveau élevé plus longtemps que ce à quoi certains s'attendent. Mieux vaut dès lors se montrer "prudent" avec les actions en 2023, "certainement au premier semestre", selon Frank Vranken.

De Tina à Tara

C'est en effet la grande différence avec la décennie passée. Après avoir régné pendant de plusieurs années sur les marchés, Tina (pour There is no alternative) a disparu de la circulation. Le fameux acronyme qui a poussé les investisseurs à se ruer sur les actions, parce que c'était le seul placement qui rapportait de l'argent face aux taux négatifs, ne domine plus dans leurs esprits. Place à présent à une autre de ces expressions dont raffolent les anglo-saxons. Et qui, ainsi que le suggère Frank Vranken, "pourrait être quelque chose comme Tara". Tara, pour There are reasonable alternatives.

Compte tenu de la remontée des taux, certains actifs reprennent en effet quelques couleurs et deviennent des alternatives valables face aux actions. A commencer par les obligations de qualité, et en particulier celle d'entreprises, recommande Frank Vranken. Tout comme il conseille également de se tourner vers les entreprises qui octroient un dividende stable. Histoire ici aussi de faire preuve de prudence, tout en protégeant son pouvoir d'achat. Merci Tara !

Après une année pour le moins chahutée, que nous réserve la Bourse pour 2023 ? Impossible de prédire l'avenir avec certitude, bien sûr. Une chose semble néanmoins acquise pour Frank Vranken, chief investment officer de la banque privée Edmond de Rothschild : "Tina est partie !", a-t-il exposé ce lundi lors d'une rencontre avec quelques journalistes, livrant ses perspectives en matière d'investissement pour l'année à venir. Avec la remontée des taux d'intérêt enclenchée par les banques centrales pour combattre l'inflation, l'environnement est en effet devenu nettement moins porteur pour les actions. Après avoir vécu pendant plus de dix ans, entre 2021 et 2022, avec des taux nuls, voire négatifs, "un vrai changement de paradigme est à l'oeuvre et l'argent n'est plus gratuit", a mentionné l'économiste de Rothschild. Selon lui, il n'est d'ailleurs pas impossible que les banques centrales (Fed et BCE) maintiennent les taux à un niveau élevé plus longtemps que ce à quoi certains s'attendent. Mieux vaut dès lors se montrer "prudent" avec les actions en 2023, "certainement au premier semestre", selon Frank Vranken.De Tina à TaraC'est en effet la grande différence avec la décennie passée. Après avoir régné pendant de plusieurs années sur les marchés, Tina (pour There is no alternative) a disparu de la circulation. Le fameux acronyme qui a poussé les investisseurs à se ruer sur les actions, parce que c'était le seul placement qui rapportait de l'argent face aux taux négatifs, ne domine plus dans leurs esprits. Place à présent à une autre de ces expressions dont raffolent les anglo-saxons. Et qui, ainsi que le suggère Frank Vranken, "pourrait être quelque chose comme Tara". Tara, pour There are reasonable alternatives. Compte tenu de la remontée des taux, certains actifs reprennent en effet quelques couleurs et deviennent des alternatives valables face aux actions. A commencer par les obligations de qualité, et en particulier celle d'entreprises, recommande Frank Vranken. Tout comme il conseille également de se tourner vers les entreprises qui octroient un dividende stable. Histoire ici aussi de faire preuve de prudence, tout en protégeant son pouvoir d'achat. Merci Tara !