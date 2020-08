Après avoir réalisé il y a deux ans son premier rachat en 100 ans, Fédérale Assurance reprend à présent les activités de la société d'assurances anversoise BDM, spécialisé en IARD (incendie, accidents et risques divers) et en navigation de plaisance, a annoncé lundi l'assureur.

Les assurances maritimes de BDM tant en Belgique qu'aux Pays-Bas ne font pas partie du périmètre de la reprise.

"Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique de croissance de Fédérale Assurance. Elle offrira à la fois un élargissement de ses canaux de distribution et de sa gamme de produits. Cette opération permettra à l'assureur belge d'augmenter son chiffre d'affaires de 35 millions d'euros sur la base annuelle", explique Fédérale Assurance dans un communiqué.

Le vendeur, The Navigators Group, appartient à la compagnie américaine d'assurance The Hartford. BDM poursuivra ses activités de manière indépendante.

L'approbation finale du rachat, qui clôturera l'opération, est attendue pour l'automne 2020.

