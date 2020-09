L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a indiqué vendredi qu'il était "en discussion" avec la Caisse des dépôts italienne en vue de faire une offre au groupe boursier britannique London Stock Exchange Group afin de racheter la Bourse italienne.

Euronext "confirme être actuellement en discussion avec Cassa Depositi e Prestiti afin de soumettre une offre à London Stock Exchange Group pour acquérir l'activité et les actifs opérationnels clés de Borsa Italiana", selon un bref communiqué de l'opérateur.

Euronext fera une "nouvelle annonce" quand "cela sera approprié", précise le groupe.

Fin juillet, l'opérateur London Stock Exchange (LSE) avait indiqué qu'il envisageait de céder la Bourse de Milan afin de faire approuver par Bruxelles son projet de rachat du groupe américain de données financières Refinitiv.

Interrogé en début d'année sur son intérêt éventuel pour la Bourse de Milan, le patron d'Euronext avait indiqué que son groupe serait intéressé, si LSE envisageait de vendre.

"Les fusions-acquisitions sont un outil, pas un objectif en soi", avait toutefois rappelé Stéphane Boujnah, le but est d'assurer une diversification et c'est pour cela que "nous allons regarder tous les actifs" qui se présenteront.

Euronext a récemment multiplié les acquisitions. Dernière opération en date: le rachat en août de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, qui lui a permis de renforcer son assise nordique.

L'opérateur paneuropéen a également repris en janvier la Bourse scandinave d'électricité Nord Pool et la Bourse d'Oslo en juin 2019.

En plus de ces marchés, Euronext chapeaute à ce jour les Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne et Dublin.

