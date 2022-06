La Maison Blanche a indiqué mercredi s'attendre à ce que le chiffre de l'inflation de mai, qui sera publié vendredi, soit "élevé", alors que le sujet est la priorité économique du président Joe Biden.

"Nous attendons un chiffre de l'inflation élevé", a déclaré à des journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, durant un vol à bord de l'avion présidentiel Air Force One. L'inflation avait un peu ralenti en avril, à +8,3% sur un an, selon l'indice CPI - sur lequel sont indexées notamment les retraites - mais était restée très élevée, proche de son plus haut en 40 ans.

