Dire qu'il fut un temps où certains acteurs en comptaient plus de 1.000: est-il possible aujourd'hui pour une grande banque de fonctionner avec seulement 200 agences en Belgique? Pour le CEO d'ING Belgique, la réponse est oui. Le réseau de la filiale belge du groupe néerlandais compte aujourd'hui un peu moins de 400 agences (indépendantes et statutaires) mais "le dispositif idéal pour couvrir le marché est de 150 à 200 agences", a précisé Peter Adams, à l'occasion de la publication des résultats annuels de la banque. Des résultats pour lesquels l'exercice 2022 s'est terminé sur une légère baisse des revenus ainsi qu'une division par deux du bénéfice à 301 millions d'euros. Et ce en raison d'éléments exceptionnels, dont une provision de près de 100 millions d'euros, justement pour fermer certaines agences indépendantes.ING Belgique n'est pas la seule à réduire encore sa présence physique. Dernier exemple en date: Crelan-Axa. Conclu il y a un peu plus d'un an, le rachat de la filiale bancaire belge du groupe d'assurance français par Crelan va également se traduire par une forte diminution de la taille de leur réseau. Alors qu'elles disposent ensemble de 900 agences, Axa et Crelan ont annoncé voici quelques jours vouloir diminuer ce nombre de moitié pour arriver à 450 agences. Soit une taille comparable au réseau actuel de Belfius, qui ne s'appuie plus désormais que sur 464 agences pour couvrir le territoire, contre 654 fin 2018. Quant au leader du marché BNP Paribas Fortis, il continue également à optimiser son maillage. Suite à la reprise de bpost banque et à son intégration dans les canaux de distribution de la première banque du pays, il ne compte d'ores et déjà plus que 342 agences propres (hors Fintro). La raison de ces nouvelles cures d'amaigrissement est connue. Pour les opérations du quotidien, la banque digitale et le conseil à distance deviennent la norme. Merci les économie de coûts. Chez ING, l'application ING Banking compte désormais 1,5 million d'utilisateurs quotidiens et la banque a enregistré l'an dernier un nombre record de sessions digitales de 673 millions (+ 10%). L'enseigne constate également une hausse du conseil à distance par vidéo, avec une moyenne de 1.700 appels par mois. Du côté de l'enseigne au lion comme ailleurs, la tendance est à la disparition des petites agences et à l'investissement dans des agences, moins nombreuses mais plus grandes. "Ce faisant, nous offrons à nos clients, particuliers et professionnels, des conseils plus spécialisés", assure néanmoins Peter Adams.