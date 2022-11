Les Bourses européennes ont clôturé en hausse en cette journée d'élections de mi-mandat aux États-Unis. Selon les sondages, les Républicains devraient remporter le Congrès et ainsi limiter la capacité d'action de Joe Biden. Un tel partage des pouvoirs est traditionnellement plutôt favorable aux marchés financiers.

Actu : Carrefour (Paris)

Dans l'actualité, le plan stratégique de Carrefour (-2%) n'a pas convaincu. Le distributeur français compte se développer dans l'e-commerce et sur les prix bas. Il compte ainsi privilégier ses marques propres et va lancer Atacadaõ en France d'ici fin 2023. Cette enseigne brésilienne est spécialisée dans la vente en gros aux particuliers. Pour les analystes, Carrefour poursuit ainsi son expansion tous azimuts alors qu'ils espéraient une simplification des structures. Ils épinglent également la hausse des investissements à 2 milliards par an.

Bruxelles : Sofina - Biosenic / Galapagos - Econocom

Sur Euronext Bruxelles, Sofina (+3,8%) a profité du rebond des valeurs technologiques. Biosenic (+30,8%) a bondi après une présentation de sa plateforme de maladies auto-immunes systémiques.

Du côté des baisses, Galapagos (-1,8%) a subi une troisième baisse consécutive depuis sa journée des investisseurs de vendredi dernier. Econocom (-3,7%) a rechuté, ne parvenant par à confirmer son rebond de la fin octobre.

