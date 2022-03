Dexia a pu réduire de près de moitié sa perte en 2021, de -618 millions d'euros à -334 millions d'euros, a annoncé vendredi la banque résiduelle belgo-française après clôture de la Bourse. Pour la première fois, le total du bilan est passé sous la barre des 100 milliards d'euros, chutant de 14%, pour atteindre 98,7 milliards d'euros à la fin du mois de décembre.

Dexia s'était effondrée pendant la crise financière de 2008. La division bancaire belge avait été séparée du groupe en 2011 et rebaptisée Belfius. Depuis lors, la banque résiduelle Dexia met progressivement fin à ses activités, telles que les prêts et les obligations, de manière ordonnée. Cela se fait cependant souvent à perte.

En 2020, la crise du coronavirus avait encore pesé lourdement sur le groupe mais, l'année dernière, les conditions du marché se sont améliorées. En raison de la hausse des taux d'intérêt et de la réduction du portefeuille, le bilan a ainsi été réduit de 15,8 milliards d'euros. Environ 95% de l'objectif de réduction du volume du portefeuille fixé à échéance fin 2022 a d'ailleurs été réalisée, précise l'entreprise vendredi soir.

En raison de la guerre en Ukraine, la vente d'actifs a toutefois été retardée. "Dexia n'a aucune exposition directe sur l'Ukraine et la Russie et son modèle de financement, basé sur la diversification des sources de financement et le maintien d'une réserve de liquidité confortable, lui permet de faire face à des conditions de marché stressées", commente Pierre Crevits, administrateur délégué de Dexia.

Depuis le début de l'année 2022, les garanties de financement par les Etats belge et français pour Dexia ont également été prolongées pour une période de 10 ans. Le nouveau plafond de garantie est de 75 milliards d'euros, dont la Belgique prend 53% à son compte.

